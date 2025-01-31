Kral Kaybederse'den ikinci tanıtım: Kapıdan içeri gireni sakın hafife alma!
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse'nin ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda; Fadi'nin "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, kuleleri gökyüzüne kadar uzanan bir ülkede, yakışıklı mı yakışıklı bir kral yaşarmış…" sözleri ve Kenan Baran'a yardım eli uzatması dikkat çekti. Güçlü kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken Kral Kaybederse çok yakında Star'da...