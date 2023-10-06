Ömer 26. bölüm fragmanı: Sen beni çok hafife aldın!

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Vicdan'ın Gamze'ye Ömer için meydan okuması ve Ömer'in alkol alıp dağıtan Gamze'yi bulup "Sen beni çok hafife aldın" diyerek eve götürmesi damga vurdu. Ömer 26. bölümüyle 9 Ekim Pazartesi Star'da...

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