Ömer 27. bölüm fragmanı: Gamze'ye olan aşkından istedim
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze'nin bankada müdür olması ve Hicran'ın Ömer'e "Senin Gamze'ye olan aşkından istedim" dedikten sonra Ademoğlu Ailesi'nin evine gidip "Dünyayı başınıza yıkacağım" demesi damga vurdu. Ömer 27. bölümüyle 16 Ekim Pazartesi Star'da...
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