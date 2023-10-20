Ömer 28. bölüm fragmanı: Nilüfer, Tahir'in kızı
Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Ömer'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer'in yeni tanıtımına; Şükran'ın Tahir'den boşanmaya karar vermesi ve Vicdan'ın Nilüfer Tahir'in kızı itirafı damga vurdu. "Ömer" yeni bölümüyle 23 Ekim Pazartesi akşamı Star'da...
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