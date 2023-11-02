Ömer 30. bölüm fragmanı: Bana bunu nasıl yaptın baba?

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadırın paylaştığı Ömer dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömerin yeni tanıtımına; Vicdanın Hakana Benimle evlen demesi ve Reşatın Vicdanın hamile olduğunu bilmesine rağmen yolladığını itiraf etmesi damga vurdu. Ömer 30. bölümüyle 6 Kasım Pazartesi Starda...

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