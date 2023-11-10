Ömer 31. bölüm fragmanı: Biz Çiçek Hanım'la evleniyoruz

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Reşat'ın yaşadıkları nedeniyle çocuklarına kızması ve ardından Çiçek ile evlilik kararı alması damga vurdu. Ömer 31. bölümüyle 13 Kasım Pazartesi Star'da...

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