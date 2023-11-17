Ömer 32. bölüm fragmanı: Biz çok şanslıyız Ömer
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Reşat, Çiçek'le evlenmek konusunda çocuklarına rest çekerken; Ömer'in yanında Şule varken Gamze ve Nevzat ile karşılaşması damga vurdu. Ömer 32. bölümüyle 20 Kasım Pazartesi Star'da...
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