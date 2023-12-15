Ömer 36. bölüm 2. fragmanı: Sen kıskançlıktan kafayı yemişsin

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"in 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin yeni tanıtımına; Ömer ile Gamze'nin Şule konusunda yüzleşmesi ve Ömer'in eşine "Sen kıskançlıktan kafayı yemişsin" demesi damga vurdu. Ömer 36. bölümüyle 18 Aralık Pazartesi Star'da...

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