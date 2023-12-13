Ömer 36. bölüm fragmanı: Babanın evi her an satılabilir

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Eda'nın Atilla'nın tuzağına düştüğünü anlaması ve Gamze'nin Ömer'i "Banka ipotek borcu yüzünden evi satışa çıkardı. Ev her an satılabilir" diye uyarması damga vurdu. Ömer 36. bölümüyle 18 Aralık Pazartesi Star'da...

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