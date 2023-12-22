Ömer 37. bölüm 2. fragmanı: Gamze hamile
Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"in 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin yeni tanıtımına; Atilla ile başı belada olan Eda'ya ailesinin destek olması ve Gamze'nin hamile olduğunu öğrenmesi damga vurdu. Ömer 37. bölümüyle 25 Aralık Pazartesi Star'da...
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