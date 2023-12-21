Ömer 37. bölüm fragmanı: Eda savcılığa gidiyor
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Eda'nın Atilla konusunda savcılığa gidip ifade vermesi ve Tahir'in kapıda "Babamın o fotoğrafları görmemesi lazım" dediğini duyması damga vurdu. Ömer 37. bölümüyle 25 Aralık Pazartesi akşamı Star'da...
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