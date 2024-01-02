Ömer 38. bölüm 2. fragmanı: Reşat ile ağabeyi İzzet karşı karşıya
Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"in 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin yeni tanıtımına; Gamze'nin bebek konusundaki kararsızlığı ve Reşat'ın ağabeyi İzzet ile karşı karşıya gelmesi damga vurdu. Ömer 38. bölümüyle 8 Ocak Pazartesi Star'da...
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