Ömer 38. bölüm fragmanı: Yakında çocuğunuz olacak
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Eda'nın yaşadıklarını duyan Tahir ortalığı birbirine katarken, Ömer de Nevzat ile karşı karşıya geldi. Kavga sırasında Nevzat'ın Ömer'e "Başına bir bela gelsin istemiyorum. Yakında çocuğunuz olacak" demesi damga vurdu. Ömer 38. bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı Star'da...
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