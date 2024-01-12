Ömer 39. bölüm 2. fragmanı: Anneliği beceremem diye korkuyorum

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Ömer'in bebek heyecanı günden güne artarken Gamze'nin endişelenmesi ve anneliği becerememekten korkan Gamze'nin bebeği aldırmaya gitmesi damga vurdu. Ömer 39. bölümüyle 15 Ocak Pazartesi akşamı Star'da...

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