Ömer 40. bölüm fragmanı: Keşke babam İzzet olsaydı
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; İzzet ile hareket eden ve evin tapusunu alan Tahir'in babası Reşat ile yüzleşmesi ve ona "Keşke babam sen değil de İzzet olsaydı" demesi damga vurdu. Ömer 40. bölümüyle 22 Ocak Pazartesi akşamı Star'da...
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