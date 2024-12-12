Sahipsizler 6. bölüm fragmanı: Yavuz'un kabusu benim artık!
Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaştığı Sahipsizler'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Sahipsizler dizisinin yeni tanıtımında; Azize ve kardeşlerinin Rıfat'ın çocukları olduğunu öğrenen Cevdet'in "Yavuz'un kabusu benim artık!" sözleri dikkat çekti. Sahipsizler, yeni bölümüyle 18 Aralık Çarşamba akşamı Star'da...
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