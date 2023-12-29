Sakla Beni 10. bölüm fragmanı: Keşke başka hayatta tanışsaydık İncila

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Ozan dedesine İncila ile evlenmek istediğini söylerken; Mete'nin İncila'ya "Yaşadığımızdan pişman değilim. Yaşayamadıklarımız için üzgünüm. Keşke başka hayatta tanışsaydık" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 4 Ocak Perşembe Star'da...

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