Sakla Beni 11. bölüm fragmanı: İncila istifa ediyor
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; ne Kadir'le ne Ozan'la evlenmek istemediğini herkese açıklayan İncila'nın istifa edeceğini de söylemesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 11 Ocak Perşembe Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Uraz Kaygılaroğlu
- Sakla Beni
- Fragman
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Star Tv