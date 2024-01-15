Sakla Beni 12. bölüm fragmanı: İncila babamın torunuymuş
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Naz'ın hamilelik haberiyle gidemeyen Mete ve İncila birbirinden kopamazken; Filiz'in büyük sırrı "İncila babamın torunuymuş" diyerek eşi İzzet'e söylemesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 18 Ocak Perşembe Star'da...
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