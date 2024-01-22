Sakla Beni 13. bölüm fragmanı: Biz kuzeniz İncila

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; annesinden İncila ile ilgili büyük sırrı öğrenen Naz'ın ona gidip "Biz kuzeniz İncila" demesi ve İncila'nın onun saçlarına yapışması dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 25 Ocak Perşembe Star'da...

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