Sakla Beni 13. bölüm fragmanı: Biz kuzeniz İncila
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; annesinden İncila ile ilgili büyük sırrı öğrenen Naz'ın ona gidip "Biz kuzeniz İncila" demesi ve İncila'nın onun saçlarına yapışması dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 25 Ocak Perşembe Star'da...
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