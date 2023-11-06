Sakla Beni 2. bölüm 2. fragmanı: Son bir kez buluşalım
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin yeni tanıtımında; Mete'nin İncila'ya "Son bir kez buluşalım" demesi ve Naz'ın Mete'nin evinin kapısına dayanması dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 9 Kasım Perşembe Star'da...
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