Sakla Beni 2. bölüm fragmanı: Bir kızla tanıştım Naz
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin yen tanıtımında; Mete'nin adını Mercan sandığı İncila ile yenide karşılaşması ve Naz'a bir kızla tanıştığını itiraf etmesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 9 Kasım Perşembe Star'da...
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