Sakla Beni 3. bölüm 2. fragmanı: Naz senin kaderin Mete
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin yeni tanıtımında; İncila'nın etkisinden çıkamayan Mete'nin teyzesine aşık olduğunu anlatması ve Belgin'in "Ne dersen de, Naz senin kaderin" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 16 Kasım Perşembe Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Uraz Kaygılaroğlu
- Sakla Beni
- Fragman
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Star Tv