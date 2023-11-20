Sakla Beni 4. bölüm 2. fragmanı: Naz'ı bekleyen Mete'ye İncila sürprizi
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin yeni tanıtımında; Naz ve Mete için kına gecesi yapılırken, Naz nişanlısının yanına kendisi yerine İncila'yı yolladı. İncila'yı görünce şoke olan Mete'nin, "Naz'ın yerine gerdeğe mi gireceksin? Gerçi onu daha önce yaptın zaten" demesi ve Naz'ın bunları duyması dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 23 Kasım Perşembe Star'da...
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