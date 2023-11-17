Sakla Beni 4. bölüm fragmanı: Naz koynunda beslediği yılanı tanıyacak

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; aşık olduğu Mercan'ın gerçekte İncila olduğunu öğrenen Mete'nin "Naz koynunda beslediği yılanı tanıyacak" demesi ve evliliği hızlandırmak istemesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 23 Kasım Perşembe Star'da...

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