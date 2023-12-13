Sakla Beni 7. bölüm 2. fragmanı: Seni seviyorum İncila

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin yeni tanıtımında; İncila'nın evlenmesini istemeyen ve bu sebeple Kadir'in de karşısında duran Mete'nin "Seviyorum seni İncila" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle yarın akşam Star'da...

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