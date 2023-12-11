Sakla Beni 7. bölüm fragmanı: Başkasıyla evlenmeni izleyemem!
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Mete'nin kendisine engel olmasıyla gidemeyen İncila'nın evleneceğini Naz'ın da öğrenmesiyle yaşananlar dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 14 Aralık Perşembe Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Uraz Kaygılaroğlu
- Sakla Beni
- Fragman
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Star Tv
- Dizi