Sakla Beni 8. bölüm fragmanı: Benim derdim sensin Naz!
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; İncila'nın Kadir ile evlenmek istemesi herkesi şoke ederken; Kadir'in onun kaçacağını öğrenmesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 21 Aralık Perşembe akşamı Star'da...
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