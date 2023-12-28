Sakla Beni 9. bölüm 2. fragmanı: Seni seviyorum Mete
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; İncila'nın Naz'ın kendisini Ozan'la evlendirmeye çalıştığını Mete'ye söylemesi ve bunu umursamayan Mete'ye "Seni seviyorum" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 28 Aralık Perşembe Star'da...
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