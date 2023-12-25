Sakla Beni 9. bölüm fragmanı: Benim için artık sıradan birisin İncila
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Naz, İncila'yı kendi evlendireceğini söylerken; Mete'nin İncila'ya "Benim için artık sıradan birisin İncila" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 28 Aralık Perşembe Star'da...
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