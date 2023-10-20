Sakla Beni'den üçüncü tanıtım: Dönerse benimdir

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek’in paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin üçüncü tanıtımı yayınlandı. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yeni tanıtımında; Naz'ın Mete için "Dönerse benimdir" demesi dikkat çekti. Naz, Mete ve İncila'nın hikayesinin anlatılacağı Sakla Beni yakında Star'da...

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