Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'den ikinci tanıtım
Başrollerini Hazal Subaşı, Enes Koçak, Kaan Mirac Sezen ve Ece Bağcı'nın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler'in ikinci tanıtımı yayınlandı. Altı yetim kardeşin İstanbul’daki yaşam mücadelesinin gözler önüne serileceği dizinin yeni tanıtımında; Azize'nin yaşadıklarını anlatması dikkat çekti. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği "Sahipsizler" yakında Star'da...
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