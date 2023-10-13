Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'den ikinci tanıtım
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin ikinci tanıtımı yayınlandı. Naz, Mete ve İncila'nın hikayesinin anlatılacağı dizinin yeni tanıtımında; Mete'nin İncila ile karşılaşması ve onu evine yemeğe çağırması dikkat çekti. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Sakla Beni yakında Star'da...
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