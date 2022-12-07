Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bunu da atlatacağız Ferit
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 9 Aralık Cuma akşamı 12. bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'ndan yeni tanıtım geldi. Dizinin 12. bölüm 2. fragmanında; gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşiyor. Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çekti.