Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Gitmeni istemiyorum
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, 16 Aralık Cuma akşamı 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 13. bölüm 2. fragmanında; Ferit'i Amerika'ya gitmekten vazgeçiremeyen Pelin'in durumu Seyran'a haber vermesi, bunun üzerine Seyran'ın Ferit Korhan'ı durdurmak için havaalanına gitmesi dikkat çekti. "Bitti" diyen Ferit'e "Gitmeni istemiyorum" cevabını veren Seyran'ın onu öpmesi ise tanıtıma damga vurdu.