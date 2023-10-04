Yalı Çapkını 40. bölüm 3. fragmanı: Kimseyi bu kadar sevmedim Seyran!
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin 40. bölüm 3 fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını yeni tanıtımda; Seyran'a yüklendiği için pişman olan Ferit'in ona gidip "Ben kimseyi bu kadar sevmedim" demesi ve Suna'nın Abidin'den hesap sorması dikkat çekti. Yalı Çapkını 40. bölümüyle 6 Ekim Cuma akşamı Star'da...
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