Yalı Çapkını 41. bölüm 2. fragmanı: Seyran'a sürpriz hazırlayan Ferit'e büyük şok

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tanıtımına; Ferit'in Seyran'a üniversite kaydı için hazırlık yaparken; Seyran'ın kayda ondan habersiz Kaya ile gitmesi damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 13 Ekim Cuma akşamı Star'da...

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