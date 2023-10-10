Yalı Çapkını 41. bölüm 2. fragmanı: Seyran'a sürpriz hazırlayan Ferit'e büyük şok
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tanıtımına; Ferit'in Seyran'a üniversite kaydı için hazırlık yaparken; Seyran'ın kayda ondan habersiz Kaya ile gitmesi damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 13 Ekim Cuma akşamı Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Afra Saraçoğlu
- Fragman
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Yalı Çapkını
- Star Tv
- Mert Ramazan Demir