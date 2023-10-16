Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragmanı: Seyran, Sultan'ı yakaladı
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tanıtımına; Ferit'in okul konusunda Seyran'a destek olması ve Seyran'ın içeceklerine doğum kontrol hapı atan Sultan'ı yakalaması damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 20 Ekim Cuma akşamı Star'da...
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