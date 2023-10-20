Yalı Çapkını 42. bölüm 3. fragmanı: Pelin ve Zerrin geri dönüyor
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 42. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına; Ferit'in eski sevgilisi Pelin ve onun annesi Zerrin'in geri dönmesi damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 27 Ekim Cuma akşamı Star'da...
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