Yalı Çapkını 42. bölüm 3. fragmanı: Pelin ve Zerrin geri dönüyor

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 42. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına; Ferit'in eski sevgilisi Pelin ve onun annesi Zerrin'in geri dönmesi damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 27 Ekim Cuma akşamı Star'da...

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