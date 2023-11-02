Yalı Çapkını 44. bölüm 2. fragmanı: O kadının çocuğu senden mi Ferit?
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına; Sultan ile yüzleşen Seyran'ın "O kadının çocuğu senden mi Ferit?" diye sorması ve Kaya ile evlenmeyi kafasına koyan Suna'nın Seyran'ın "Beni kaybedersin" demesini umursamaması damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 3 Kasım Cuma akşamı Star'da...
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