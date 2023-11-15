Yalı Çapkını 46. bölüm 2. fragmanı: Seyran her şeyi öğreniyor
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtıma; Halis Korhan'ın torun sevinci ve Seyran'ın Şehmuz'un evine giderek gerçekleri öğrenmesi damga vurdu. Yalı Çapkını 46. bölümüyle 17 Kasım Cuma akşamı Star'da...
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