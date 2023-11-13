Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı: Ferit, Seyran ile Pelin arasında kalıyor
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunu öğrenen Halis Ağa'nın Şehmuz ile konuşmaya gitmesi ve Şehmuz'un Ferit'e "Bir karar vereceksin ya karın ya Pelin" demesi damga vurdu. Yalı Çapkını 45. bölümüyle 17 Kasım Cuma akşamı Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Afra Saraçoğlu
- Fragman
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Yalı Çapkını
- Star Tv
- Mert Ramazan Demir