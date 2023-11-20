Yalı Çapkını 47. bölüm 2. fragmanı: Seyran gerçekleri öğrenecek mi?
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Halis Ağa'nın Seyran'a gerçekleri anlatmadığı için Ferit'e kızması ve kendisinin harekete geçmesi ile Ferit Korhan'ın Pelin'e Paris'te bir ev tutacağını söylemesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 47. bölümüyle 24 Kasım Cuma akşamı Star'da...
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