Yalı Çapkını 50. bölüm 2. fragmanı: Artık benim oyunum başlıyor dede!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 50. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Halis Korhan'ın Pelin'i yalıya getirmesiyle deliren Ferit'in dedesine "Artık benim oyun başlıyor" diye rest çekmesi ve sonrasında soluğu Seyran'ın kapısında alması dikkat çekti. Yalı Çapkını 50. bölümüyle 15 Aralık Cuma akşamı Star'da...
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