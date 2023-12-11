Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı: Pelin yalıya geldi Seyran

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Pelin'in karnını öperken çekilen fotoğrafları haber olan Ferit'in eğlendiği mekanda Ferit ile karşılaşması ve ona Pelin'in yalıya geldiğini söylemesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 50. bölümüyle 15 Aralık Cuma akşamı Star'da...

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