Yalı Çapkını 51. bölüm 2. fragmanı: Seyran'dan beklenmeyen hamle
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Ferit'in Seyran'ı kurtarması ve Seyran'ın yalıda olan bitenleri anlatmak için yaptığı hamle damga vurdu. Yalı Çapkını 51. bölümüyle 22 Aralık Cuma akşamı Star'da...
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