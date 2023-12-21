Yalı Çapkını 51. bölüm 2. fragmanı: Seyran'dan beklenmeyen hamle

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Ferit'in Seyran'ı kurtarması ve Seyran'ın yalıda olan bitenleri anlatmak için yaptığı hamle damga vurdu. Yalı Çapkını 51. bölümüyle 22 Aralık Cuma akşamı Star'da...

N-LIFE HABERLERİ