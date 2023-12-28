Yalı Çapkını 52. bölüm 2. fragmanı: Paran kalmayınca aileni mi harcadın Seyran?
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Halis Korhan'ın Seyran'ın açıklamaları sonrası Ferit'i evden kovması ve Suna'nın kardeşine "Cebinde para kalmayınca aileni mi harcadın?" diye yüklenmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 52. bölümüyle 29 Aralık Cuma akşamı Star'da...
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