Yalı Çapkını 53. bölüm 2. fragmanı: Benim bir oğlum yok Ferit!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Gülgün'ün Seyran'a oynadığı oyun yüzünden oğlu Ferit'e tepki göstermesi ve Ferit'in Nevra ile karşılaşması dikkat çekti. Yalı Çapkını 53. bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı Star'da...
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