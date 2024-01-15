Yalı Çapkını 54. bölüm 2. fragmanı: Ben çok kötü bir baba olacağım
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Ferit'in Pelin'e "Ben çok kötü bir baba olacağım" demesi ve Seyran'ın alışveriş merkezinde Ferit ile Nevra'yı yan yana görüp üzülmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı Star'da...
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