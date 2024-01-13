Yalı Çapkını 54. bölüm fragmanı: Seyran'dan Latif'e iş birliği teklifi
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Şefika'dan Latif Bey hakkındaki gerçekleri öğrenen Seyran'ın onun dükkanına gidip iş birliği teklif etmesi ve Ferit'in Nevra ile yakınlaşması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı Star'da...
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